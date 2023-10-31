شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عمرو السولية ومتولى وكريم فؤاد عن الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب الثلاثى عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد لاعبو الأهلى عن مباراة صن داونز غداً الأربعاء بسبب الإصابة.

ويواصل ثلاثى الأهلى تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بالمباريات القادمة للمارد الأحمر حيث يعانى عمرو السولية من مزق في العضلة الخلفية ويعانى محمود متولى من شد فى العضلة الامامية فيما يعانى كريم فؤاد من مزق في العضلة الضامة.

يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم، الثلاثاء، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين، بعد شرح خطة اللعب والجمل التى ينوى تنفيذها خلال المباراة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

وفى حال تخطى الأهلى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.