ريال مدريد يُعلن تجديد تعاقد فينيسيوس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد تعاقده مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق.





وأكد ريال مدريد عبر بيان رسمي تجديد التعاقد قائلًا: “نعلن تمديد عقد فينيسيوس مع النادي حتى 30 يونيو 2027، وصل فينيسيوس إلى ريال مدريد في يولي 2018، حينها كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وسجل أول ظهور له مع فريق ريال مدريد أساسيًا في 26 أغسطس”.

وأضاف البيان : "خلال 6 مواسم لعب فيها مع الفريق الأول، خاض فينيسيوس 235 مباراة، وسجل 63 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب".

وواصل "في عمر 23 عامًا، أصبح فينيسيوس جونيور واحدًا من اللاعبين الأكثر تأثيرًا مع النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام 2022 والتي منحتنا اللقب 14".

جائزة سقراط الخيرية..

كان المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد توج أمس الإثنين بجائزة "سقراط " للأعمال الخيرية في عام 2023، خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

ونال اللاعب الجائزة بعد مواجهته العنصرية ووقوفه أمام الهتافات المعادية، عقب تعرضه للكثير من المواقف السيئة داخل الملاعب الإسبانية ومن أنصار برشلونة.