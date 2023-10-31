الأهلي وصن داونز .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الغد المرتقبة بالدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأحد الماضي بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.





وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين مساء أول أمس الأحد بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

الاجتماع الفني للقاء..

أقيم صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر للاتفاق على كافة التجهيزات الخاصة بمباراة الغد المرتقبة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق أيضًا على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة واحدة.

تصريحات كولر قبل المواجهة..

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على جاهزية الفريق لخوض مواجهة صن داونز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».

وقال: «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

واختتم تصريحاته مشددًا على أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوب منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.