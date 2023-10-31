الاتحاد يتخطى الفيحاء ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق الانتصار بهدفين دون مقابل على حساب نظيره الفيحاء، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يخطف بطاقة التأهل السادسة لربع نهائي كأس خادم الحرمين

سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد الأول عند الدقيقة 5 مع بداية اللقاء، وفي الدقيقة 87 أستطاع نفس اللاعب تسجيل ثاني الأهداف ليرد على انتقاد الجمهور له.

واختتم النجم الفرنسي كريم بنزيما التهديف للعميد عند الدقيقة 94 من اللقاء ويخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك.

نادي الاتحاد هو ثالث المتأهلين اليوم من دور الـ 16 بعد أندية التعاون والشباب الذين فازا على الوحدة بهدفين دون مقابل وعلى الفتح 2-1 أيضًا.

يدخل نادي الاتحاد ضمن قائمة المتأهلين لربع نهائي كأس خادم الحرمين وهو سادس المتأهلين بعد أندية الشباب الفيصلي والخليج والهلال والتعاون.