تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أبها في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره أبها، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، والتي تدخل ضمن مناسفات دور الـ 16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أبها في كأس الملك

يقود النجم السعودي الدولي فراس البريكان تشكيل الأهلي لمواجهة أبها اليوم، ومعه في الجانب الهجومي اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمان والنجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، ويضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي – روجر إيبانيز – عبدالباسط هندي – عبدالله العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسية – جابري فيجا.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز - سان ماكسيمان - فراس البريكان.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام أبها كل من عبدالرحمن الصانبي وعلي الأسمري وهيثم عسيري وسعد بالعبيد ومحمد المجحد وزياد الجهني وعلي مجرشي ويان حامد وفهد الرشيدي.