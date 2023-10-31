حقيقة مقاوضات الزمالك مع تاكيس جونياس خلفًا لـ أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بتعاقد نادي الزمالك مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، ليكون خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القريب من الرحيل عن الفريق بسبب المستوى.

حقيقة مقاوضات الزمالك مع تاكيس جونياس

ونفى مصدر من داخل نادي الزمالك الأنباء المترددة مؤخرًا برحيل أوسوريو والتعاقد مع تاكيس جونياس لدعم صفوف الفريق، كما نفى وجود مفاوضات في الفترة الحالية للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفارس الأبيض .

أكد الزمالك على بقاء أوسوريو خلال الفترة المقبلة ولن يتم التطرق للحديث عن ذلك في الفريق خلال الفترة الحالية، وهو ما اكد عليه أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن اجتماع مجلس ادارة النادي بالأمس لم يتطرق الى أى قرار يخص مصير المدرب الكولومبي.

كان أوسوريو قد غاب عن تدريبات الزمالك أمس، لكنه حضر اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق زد يوم الجمعة القادمة على ملعب استاد القاهرة الدولي