الاتحاد يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الفيحاء

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك2023″، بعد الفوز أمام نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان الاتحاد قد التقى بنظيره الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “الملك فهد”، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الملك.

افتتح التهديف، عبد الرزاق حمد الله لصالح الاتحاد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، من صناعة رومارينيو، لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

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وأضاف حمدالله الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 85، فيما أحرز كريم بنزيما الهدف الثالث لصالح العميد في الدقيقة 90+4 في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نظيره الفيحاء.