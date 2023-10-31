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رد فعل مثير لـ رونالدو بعد هتافات الجماهير باسم ميسي.. فيديو

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رونالدو - النصر - ضمك - الدوري السعودي

رونالدو - النصر - ضمك - الدوري السعودي

هتفت جماهير الفريق الكروي بنادي الاتفاق باسم الأرجنتيني ليونيل خلال مباراة فريقها بكأس الملك أمام النصر، وذلك لاستفزاز البرتغالي مهاجم العالمي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة النصر بقيادة رونالدو ضد الاتفاق، والتي تجمعهما حاليًا في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي.

وقامت جماهير الاتفاق باطلاق صافرات الاستهجان خلال مباراة النصر ضد رونالدو، فيما هتفت باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وقام رونالدو بالإشارة لجماهير الاتفاق، خلال الهتافات باسم ميسي، قائلًا “لا أسمعكم”، كما طالبهم بالسكوت وعدم الكلام.

وكان رونالدو قد طالب بتغيير الحكم التشيلي بيرو مازا، في مباراة النصر والاتفاق بكأس الملك، بعدما أشهر البطاقة الصفراء، في وجه الدون.

وقرر الحكم التشيلي بيرو مازا، إشهار بطاقة صفراء لـ رونالدو قائد النصر بداعي الانفعال الزائد على قرار الحكم في مباراة الاتفاق بكأس الملك.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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