رد فعل مثير لـ رونالدو بعد هتافات الجماهير باسم ميسي.. فيديو

هتفت جماهير الفريق الكروي بنادي الاتفاق باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقها بكأس الملك أمام النصر، وذلك لاستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم العالمي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة النصر بقيادة رونالدو ضد الاتفاق، والتي تجمعهما حاليًا في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي.

وقامت جماهير الاتفاق باطلاق صافرات الاستهجان خلال مباراة النصر ضد رونالدو، فيما هتفت باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وقام رونالدو بالإشارة لجماهير الاتفاق، خلال الهتافات باسم ميسي، قائلًا “لا أسمعكم”، كما طالبهم بالسكوت وعدم الكلام.

وكان رونالدو قد طالب بتغيير الحكم التشيلي بيرو مازا، في مباراة النصر والاتفاق بكأس الملك، بعدما أشهر البطاقة الصفراء، في وجه الدون.

وقرر الحكم التشيلي بيرو مازا، إشهار بطاقة صفراء لـ رونالدو قائد النصر بداعي الانفعال الزائد على قرار الحكم في مباراة الاتفاق بكأس الملك.