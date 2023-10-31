فيفا يعلنها: السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الاتحاد السعودي هو المترشح الوحيد لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأسترالي، قد كشف صباح اليوم الثلاثاء أنه لن يترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بسبب عدم توافر الإمكانيات لذلك، ليفسح المجال أمام المملكة العربية السعودية، لتنظيم المونديال بعد القادم.

وهو ما أكده الاتحاد الدولي في بيان رسمي نشره عبر موقع الالكتروني، قال فيه: “المغرب والبرتغال وإسبانيا يؤكدون اهتمامهم باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بينما تؤكد أوروغواي والأرجنتين وباراجواي اهتمامها باستضافة مباريات احتفالية”.

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وتابع: “تم استلام إعلان الاهتمام من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن بطولة كأس العالم فيفا 2034، ستتبع هذه الخطوة الأولى عمليات تقديم عطاءات شاملة لنسختي كأس العالم ، حيث سيتم تعيين المضيفين من قبل الاتحادات الأعضاء المجتمعة في مؤتمرات فيفا”.

وأضاف فيفا: “كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس FIFA، ستجري إدارة FIFA عمليات تقديم عطاءات وتقييم شاملة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA، مع تعيين المضيفين من خلال مؤتمرات FIFA المتوقع عقدها بحلول الربع الأخير من عام 2024”.

واسترسل: “وفقًا لهذه اللوائح، ستجري إدارة FIFA حوارًا مستهدفًا مع مقدمي العروض، لضمان استلام العروض الكاملة والشاملة وتقييمها وفقًا للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة كما وافق عليها مجلس FIFA مسبقًا”.

وأتم الفيفا: “وسيركز هذا الحوار على المجالات ذات الأولوية المحددة لرؤية الحدث والمقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والتجارية والاستدامة وحقوق الإنسان. بعد ذلك، سينشر FIFA تقارير التقييم الخاصة به، وفي حالة استيفاء هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الأعضاء المجتمعة في كونجرس FIFA بتعيين مضيفي المسابقات المعنية”.