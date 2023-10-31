فرمان حسين لبيب يطيح بثنائي الزمالك في يناير

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على رحيل ثنائي الفريق الأجنبي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبدأ مجلس إدارة الزمالك في تاخذ عدد من القرارات الهامة للخروج بالنادي من الأزمة التي يمر بها في الوقت الحالي.

واكدت تقارير صحفية أن مجلس الزمالك قرر رحيل الثنائي إبراهيما نداي وسامسون أكينولا عن الفريق في يناير المقبل.

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وجاء هذا القرار في ظل عدم الحاجة لجهود الثنائي، خاصة أنهما لم يقدما المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية.

ولم يشارك سامسون في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بينما كان نداي أحد العناصي الأساسية التي كانت تشارك مع الفريق في الموسم الماضي، وهذا وبعد مرور خمس جولات لا يشارك بشكل اساسي مع الفريق.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.