النصر ينشر صورة جدلية بعد إلغاء هدف تاليسكا أمام الاتفاق في كأس الملك

نشر نادي النصر صورة جدلية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بشأن هدف تاليسكا في شباك الاتفاق، والذي تم إلغاءه.

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق حاليًا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الملك، والتي يسيطر عليها التعادل السلبي حتى الآن بعد الصلابة الدفاعية من الضيوف.

وسجل تاليسكا هدفًا مثيرًا في شباك الاتفاق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يقرر حكم المباراة بإلغاءه بداعي وجود خطأ على البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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ونشرت الصفحة صورة من تقنية الفيديو التي ألغت الهدف، وقامت بتبديل قمصان اللاعبين، ليظهر أن كريستيانو رونالدو ليست في منطقة التسلل بل لاعب الاتفاق متقدم.

وهو ما أكده المشجعين في التعليقات أن إلغاء الهدف قرار صحيح بسبب تسلل رونالدو، وأن عرض اللقطة في تقنية الفيديو صحيح.