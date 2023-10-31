اشتباكات عنيفة وطرد لاعب الاتفاق أمام النصر في كأس الملك.. شاهد

شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة النصر ضد الاتفاق، والتي تجرى بينهما حاليًا على ملعب الأول، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين.

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق حاليًا، في ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الملك، والتي يسيطر عليها التعادل السلبي وحسم وقتها الأصلي.

وبدأت الأزمة بعد الاشتباك العنيف من أوتافيو وهندرسون مع لاعبي النصر، ليتدخل حكم المباراة ويشهر البطاقة الحمراء، قبل أن يقرر الاستقرار على طرد علي هزازي فقط، بعدما أعلن المعلق منحها للقائد هندرسون.

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وتساوى الفريقان بهذا القرار بعدد اللاعبين في الملعب، بعشرة لاعبين لكل فريق، بعدما قام حكم اللقاء بطرد تاليسكا نجم النصر في نهاية الشوط الأول.

ولجأت مباراة النصر ضد الاتفاق إلى الأشواط الإضافية، بعدما فشل كلاهما في هز الشباك حتى الآن، باستثناء هدف تاليسكا في نهاية الشوط الأول، والذي تم إلغاءه بواسطة تقنية الفيديو.