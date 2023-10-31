أستراليا تعلن عدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وتزيد فرص السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم، عدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، لتصبح حظوظ السعودية أكبر لاستضافة البطولة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعا دول آسيا وأوقيانوسيا للتقدم لاستضافة كأس العالم 2034، وتقدمت السعودية رسميا بطلب لاستضافة البطولة.

نص بيان الاتحاد الأسترالي على: "بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034، بدلاً من ذلك، نعتقد أننا في وضع قوي لاستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم، وهي كأس آسيا للسيدات 2026".

اختتم: "من ثم الترحيب بأعظم الفرق في كرة القدم العالمية في كأس العالم للأندية 2029، إن تحقيق ذلك بعد كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 ومع دورة الألعاب الأولمبية في بريسبان 2032، سيمثل عقداً ذهبياً حقيقياً لكرة القدم الأسترالية".

يذكر أن أستراليا استضافت بالشراكة مع نيوزيلندا بطولة كأس العالم للسيدات 2023، التي فاز بها منتخب إسبانيا للسيدات.