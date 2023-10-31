"مش معقولة الرعب ده".. شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصائح وتحذيرات، للفريق الأول للنادي الأهلي قبل مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، مؤكدا وجود مفاجأة في التشكيل.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "مطلوب من النادي الأهلي في مواجهة صنداونز أنه يبقى النادي الأهلي، بطل أفريقيا، ولازم الأمور تمشي في إطارها الطبيعي".

أضاف: "مش معقولة كل مباراة بالنسبة لنا أمام صنداونز بقت عامله حالة من الخوف والرعب، انت الأهلي بطل أفريقيا، والبطل بتاع اللعبة، ومعاك بكرة 50 ألف مشجع التذاكر أول ما نزلت خلصت على طول".

أكمل: "الأهلي عشان يكسب لازم يلعب بتشكيلة صحيحة، وبدون عناد، ومن وجهة نظري لازم يلعب محمد الشناوي في حراسة المرمى كالمعتاد".

أوضح: "لازم أكرم توفيق في الجهة اليمنى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، ولابد من مشاركة إمام عاشور بجانب أليو ديانج وممكن يبقى موجود أحمد نبيل كوكا".

وشدد: "لا بديل عن وجود محمد كهربا في خط الهجوم، ويكون معاه رضا سليم وحسين الشحات، وعارف أن بيرسي تاو بيزعل لما مبيلعبش بشكل أساسي، لكن ده مش وقت زعل خالص".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يحتاج لهدف مبكر من البداية لتعويض نتيجة الذهاب، وبعدها هييجي الهدف الثاني والثالث كمان، نعم هي مباراة صعبة، ولكن حال التركيز بشكل كبير، سيتأهل الأهلي".