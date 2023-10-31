إيمان جمعة مديرًا تنفيذيًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين إيمان جمعة مديرا تنفيذيا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، بداية من اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح وزير الرياضة أن النادو المصرى يمثل أحد أهم الآليات التي ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة فى تطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية فى مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادو المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة في أوساط الرياضيين.