"مقدرش أقول مكمل".. متحدث الزمالك يتحدث عن مصير أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، سواء باستكمال مهمته أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد سالم، في برنامج إذاعي إن المجلس الحالي لم يتحدث عن مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وإنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

وأوضح "سالم": "أحمد سليمان وحسين السيد هما المسئولين عن ملف كرة القدم، وسوف يعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة".

أوضح المتحدث الرسمي للزمالك: "منقدرش نقول أن أوسوريو هيكمل ولا هيمشي، لأن الموضوع لم يتم الحديث فيه من الأساس.

وأتت تصريحاته: "نادي الزمالك لن يكون مادة للإعلام كل يوم مثلما حدث في الفترات الماضية والسنوات الأخيرة، وهدفنا إسعاد الجماهير".