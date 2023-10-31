بتسع ركلات جزاء.. صحفي إسباني يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية ورونالدو يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي على مقطع فيديو للصحفي الإسباني توماس رونسيرو، يسخر فيه من فوز ميسي بالكرة الذهبية.

نشر توماس مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وقال: "مرحبًا يا أصدقاء، الذي كنا نعلم بحدوثه قد وقع بالفعل، لقد أعطوا كرة ذهبية أخرى لميسي الذي ذهب إلى إنتر ميامي من أجل الاعتزال، لكنه كان يبدو معتزلًا بالفعل في باريس وهو يحضر نفسه لكأس العالم".

أضاف: "نعم فاز ميسي بكأس العالم، لكن بست ركلات جزاء، والبطولة كانت قبل عشرة أشهر في نوفمبر الماضي، نعم ميسي فاز بثماني كرات ذهبية، لكنه كان يجب أن يكون لديه خمسة فقط"

اختتم توماس: "لديه حاليًا الكرات الخاصة بتشافي وإنييستا وليفاندوفسكي الذي فاز بست بطولات في الموسم، وهالاند الذي كان الهداف في كل بطولة لعبها".

قابل كريستيانو مقطع الفيديو بتعليق ساخر، إذ رد بعدة رسوم ورموز ضاحكة على حديث توماس عن ميسي.

يذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية، مساء أمس، لتكون الثامنة في تاريخ الأرجنتيني، فيما يوجد في رصيد رونالدو 5 كرات.