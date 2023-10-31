شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يطلب الحصول على المستحقات المتأخرة ومقدم التعاقد للتجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة، عن الموسم الماضى، و كذلك مقدم التعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام لجارية .

وينتهى عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، و يحق له التوقيع لأى نادى في يناير.

ورحّب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير.

ووافق أحمد فتوح علي الحصول علي مستحقاته المتأخرة مع باقي زملائه بالفريق، كما وافق اللاعب علي الحصول علي مقدم التعاقد بعد أن يحصل جميع زملائه بالفريق علي مستحقاتهم المتأخرة.

ومن المنتظر ان يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.