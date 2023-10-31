شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم إنبى معروض على الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدم قدم اللاعب مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في دورى Nile.

وتتوافر قناعة لدى مسئولو نادى الزمالك بمستوى أحمد أمين أوفا ولكن ينتظروا حل أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن بدء التفاوص مع مسئولي النادى البترولى.

ويسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحل أزمة القيد لفتح خط مفاوضات مع مسئولي النادى البترولى خاصة أن أحمد أمين أوفا عقده ممتد معهم ولا يمكن الرحيل إلا عن طريق إدارة ناديه.

فى سياق مختلف أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة 3 مواسم،وذلك تكليلاً للمجهود القوى الذى قدمه اللاعب مع الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.

ومدد مسئولو نادى إنبى عقد أحمد العجوز بعد موافقة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى خاصة أن اللاعب يعد من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.