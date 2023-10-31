شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: كل الدعم للقضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة بشع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استياءه مما يحدث فى فلسطين، مؤكدًا إنه يدعم القضية، واصفًا ما يحدث فى قطاع غزة بالـ"بشع".

أضاف جونياس، في تصريحات لبرنامج أخبارنا الذى يقدمه الإعلامي أحمد حازم على قناة الزمالك، إنه يرفض كل أساليب العنف التى تُمارس على الشعب الفلسطينى فى الفترة الحالية.

وتحدث الخواجة اليونانى عن حياته العملية، مؤكدًا إنه لم يجد الفريق الذى يُلبى طموحاته، مؤكدًا إنه تلقى العديد من العروض قبل انطلاق الموسم الحالى إلا إنه رفض كافة العروض.

وأكد جونياس إن الموسم الحالي في الدوري المصري هو الأصعب والمنافسة شرسة بين جميع الفرق، مشددًا على ضرورة أن يعود الزمالك أقوى كما كان في الماضي لمصلحة الكرة المصرية.