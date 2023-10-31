اخبار الرياضه

تاكيس جونياس: كل الدعم للقضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة بشع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: كل الدعم للقضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة بشع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استياءه مما يحدث فى فلسطين، مؤكدًا إنه يدعم القضية، واصفًا ما يحدث فى قطاع غزة بالـ"بشع".

 

أضاف جونياس، في تصريحات لبرنامج أخبارنا الذى يقدمه الإعلامي أحمد حازم على قناة الزمالك، إنه يرفض كل أساليب العنف التى تُمارس على الشعب الفلسطينى فى الفترة الحالية.

 

وتحدث الخواجة اليونانى عن حياته العملية، مؤكدًا إنه لم يجد الفريق الذى يُلبى طموحاته، مؤكدًا إنه تلقى العديد من العروض قبل انطلاق الموسم الحالى إلا إنه رفض كافة العروض.

 

وأكد جونياس إن الموسم الحالي في هو الأصعب والمنافسة شرسة بين جميع الفرق، مشددًا على ضرورة أن يعود الزمالك أقوى كما كان في الماضي لمصلحة الكرة المصرية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا