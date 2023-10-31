كريم نيدفيد: جاهزون لمواجهة صن دوانز ولن نتنازل عن تذكرة الصعود للنهائى

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القاهرة - سامية سيد -

أكد كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الأهلى جاهزية فريقه لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الافريقي

وقال كريم نيدفيد في تصريحات صحفية:" جاهزون لمواجهة صن داونز ولن نتنازل عن تذكرة الصعود، المباريات الاقصائية لا تحتاج كلام كثير وتركيزنا في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي"

ويضيف نيدفيد:"الجميع في أعلى معدلات التركيز ولا نفكر سوى في الصعود، ننتظر جماهير الأهلي غدا لمساندتنا كما اعتدنا في مثل هذه المواقف".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.