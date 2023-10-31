شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولى للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع اللجنة الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة لبحث الآليات وبدء تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الملتقي الدولى الثاني للاستثمار والمتضمن العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من المستثمرين من مختلف الدول.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى ان مشاركة 37 دولة عربية وافريقية واوروبية في الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، باجمالي 300 مشارك ومشاركة من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضى، لهو خير دليل على نجاح المؤتمر، مضيفا انه سيتم العمل على توصيات المؤتمر والتي بلغت 22 توصية والتي تسعى اغلبها إلى تعظيم الاستثمار الرياضى، وهو ما تسعى اليه دائما وزارة الشباب والرياضة في كل برامجها وخططها من اجل النهوض بالرياضة المصرية.

كما اوضح وزير الشباب والرياضة انه قد تم اتخاذ خطوات جادة وقوية من أجل دعم الاستثمار الرياضي وهناك العديد من الرؤي والافكار التي سيتم تنفيذها في المستقبل لاستكمال عملية التطوير.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل مجموعة عمل لمتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالتوصيات وفقا التوقيتات الزمنية المحددة فضلا عن دراسة توزيع عوائد تلك الاستثمارات على مختلف مدن وقرى محافظان الحمهورية.

وفى سياق متصل، وجه الوزير الشكر للقائمين على تنفيذ الملتقى الدولى الثانى للاستثمار والصناعة الرياضية، وبرنامج الاتحاد الرياضى للجامعات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى.