شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك لبحث مشاركاتهم واستعداتهم لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الافريقية للكانوي والكياك التي تستضيفها نيجيريا ومن المقرر ان تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية

اكد وزير الرياضة على حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية.

مشيرا الى ان مصر ذات ثقل افريقي قوي في مختلف البطولات ونسعى الي تطوير مستوي الاداء الرياضي لكافة الاتحادات والمنافسة على ميدالية اولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.