شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الجزائر ولبنان بطلا «عربية السباحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب الجزائر لسباحة الرجال بلقب النسخة السادسة من البطولة العربية للسباحة، التي اختتمت فعاليتها في أبوظبي.

وأحرز المنتخب اللبناني اللقب لفئة «السيدات»، في نفس البطولة، التي أقيمت بمشاركة 120 سباحاً وسباحة مثلوا 16 دولة عربية.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار 4 أيام، في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، ونظمها الاتحاد العربي للسباحة، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للسباحة، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وأحرز منتخب الجزائر «رجال» 9 ميداليات «8 ذهبيات وفضية واحدة»، وحل المنتخب القطري ثانياً بـ15 ميدالية (5 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونزيات)، وتلاه منتخب تونس بـ10 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية واحدة، و5 برونزيات).

وفي فئة السيدات، شهدت البطولة منافسة قوية بين منتخبي لبنان والجزائر، ليحصد كل منهما 7 ذهبيات، لكن لاعبات لبنان تفوقن بعدد الميداليات الفضية 9 مقابل فضيتين للاعبات الجزائر، مع تساوي المنتخبين بعدد البرونزيات «4»، وجاء المنتخب السوري ثالثاً بـ4 ذهبيات، وبرونزيتين.

وأعرب زهير المفتي، الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة عن سعادته بنجاح البطولة، والمنافسة الكبيرة بين جميع الدول المشاركة، خاصة في فئة السيدات.

وأضاف أن خروج الحدث بهذا الشكل المبهر، يؤكد مجدداً قدرة أبوظبي على تنظيم أكبر وأهم البطولات.