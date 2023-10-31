شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكسب.. وزوجته تخسر فوق السجادة الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت إيزابيل هاوسينغ خطيبة النجم النرويجي هالاند الأنظار من أنتونيللا زوجة ميسي، بإطلالة ذهبية في حفل الكرة الذهبية الاثنين في باريس، فيما فضلت أنتونيللا اللون الأسود تماشياً مع بدلة زوجها وأولادها الثلاثة.

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واختار ميسي بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء،كما ارتدت أنتونيللا الأسود بكتف واحد، وتفاصيل ذهبية فوق الحزام.

وارتدت إيزابيل هاوسينغ فستاناً وردياً لامعاً، بينما ارتدى هالاند بدلة زرقاء داكنة مع ربطة عنق.

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وكان هناك إجماع على مواقع التواصل أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية في صالة الحفل، لكن زوجته خسرت في عروض السجادة الحمراء، مذكرين بالإطلالات المميزة لزوجات النجوم، لاسيما سارة عرفاوي( من أصول تونسية )زوجة نجم ألمانيا وبرشلونة غوندوغان، وأوغستينا غاندولفو، زوجة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والتي تعمل كناشطة اجتماعية.