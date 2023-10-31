شكرا لقرائتكم خبر عن ماكلروي يشارك في «دبي إنفيتيشنال» أحدث بطولات الجولف العالمية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتقدم روري ماكلروي قائمة زاخرة بالنجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، أحدث بطولات الجولف العالمية التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2024.

ويتطلع المصنف الثاني عالمياً والأول أوروبياً، لبدء العام بشكل جيد، عندما يعود مرة أخرى إلى دبي في الحدث الجديد ضمن روزنامة بطولات جولة دي بي ورلد، ويستمر لمدة أربعة أيام في منتجع خور دبي، ويشهد منافسات المحترفين المعتادة، الذين يتنافسون بنظام لعب 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات الهواة والمحترفين «برو-إم» لمدة ثلاثة أيام.

يمكن للمشجعين مشاهدة اللاعب، وذلك من خلال التسجيل للحصول على تذاكر الدخول العامة هنا.

ذاق الأيرلندي الشمالي الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى مجاناً، طعم النجاح في دبي بحصد خمسة ألقاب في بطولات مختلفة، وسيقضي اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أسبوعين متتالين في دولة الإمارات؛ لخوض بطولتي جولة دي بي ورلد في انطلاق موسم 2024، حيث يتصدر ماكلروي قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة دبي إنفيتيشنال في نسختها الافتتاحية، ثم سيحول تركيزه بهدف صنع التاريخ ليصبح أول من يحقق الفوز أربع مرات في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، عندما يعود للدفاع عن لقبه في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024.

كما أن نجم كأس رايدر هو أيضاً المصنف الأول في أوروبا، وسبق له الفوز بلقب الموسم لتصنيف «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس في أربع مناسبات، بما في ذلك العام الماضي، وهو يتصدر حالياً التصنيف العالمي لجولة دي بي ورلد، قبل التوجه لخوض منافسات بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، التي تقام في دبي بعد نحو أسبوعين.

وقال ماكلروي: «متحمس للغاية لبدء موسمي بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال، لطالما استمتعت دائماً بالعودة إلى دبي في بداية مشواري للموسم، ومع إقامة منافسات الهواة والمحترفين «برو-إم»، ستكون هذه البطولة أسبوعاً ممتعاً».

وأضاف: «يُعتبر منتجع خور دبي ذا ملعب رائع، ونظراً للدعم الذي نتلقاه في دبي من المشجعين، فأنا متأكد أن الحدث سيقدم أسبوعاً رائعاً آخر على روزنامة رياضة الجولف».

وستقام بطولة دبي إنفيتيشنال، وهي جزء من السلسلة الدولية، مرة كل عامين في أعوام: 2024، 2026 و2028، وتتكون من 60 لاعبَ جولفٍ محترفاً، في جولة دي بي ورلد، و60 لاعب جولف من الهواة.

وقال مضيف البطولة، عبد الله النابودة: «يسعدنا أن نرحب بروري ماكلروي في بطولة دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي»، وأضاف: «لعبت دولة الإمارات دوراً مهماً في النمو العالمي لرياضة الجولف، بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي ومجتمع الجولف المتحمس، وبينما نرى استمرار ازدهار هذه الرياضة هنا، فإن مشاركة ماكلروي في بطولة دبي إنفيتيشنال تؤكد على مكانة دولة الإمارات في مشهد الجولف الدولي».