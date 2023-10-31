شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقة للمعاقين» يبحث الخطط التشغيلية للجان النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين البرامج والأنشطة المستقبلية والخطط التشغيلية للجان النادي المختلفة واستعدادات النادي لاستضافة بطولة غرب آسيا البارالمبية الرابعة والمزمع إقامتها مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم ومشاركة كلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار حميد علي العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ومريم علي عبد الله الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وحيدر طالب أربيع مدير مكتب الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، وأحمد سالم حمد السويدي المدير التنفيذي للنادي.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم خلال الفترة السابقة، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به اللجان المختلفة للنادي في تحقيق رؤى وأهداف النادي وتنفيذ الخطط التشغيلية المختلفة للجان.

استعرض المجلس خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية والخطة التشغيلية لجائزة الشارقة للاستدامة الرياضية، كما استعرض المجلس الكتيب المقترح للتعريف ببطولة ألعاب غرب آسيا البارالمبية المقررة إقامتها في شهر يناير من العام المقبل، وكذلك نبذة عن ملتقى الشارقة الثاني عشر لألعاب القوى 2024، وناقش المجلس خلال الاجتماع تقارير لجان التسويق والاستثمار واللجنة الاجتماعية ولجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية وفرع الفتيات، كما استعرض المجلس مشروع المنصة الإلكترونية للنادي «مدار» لتوثيق العمل الإلكتروني داخل النادي.