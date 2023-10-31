شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا»: السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب السعودية من تحقيق حلمها باستضافة مونديال 2034 للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا)، الثلاثاء، أن المملكة هي المرشح الوحيد الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم بحلول الموعد النهائي المحدد.

وجاء في بيان «فيفا»:«بحسب ما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة فيفا عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فيفا فضلا عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة – الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع إجراؤه في الربع الرابع لعام 2024».

وتابع البيان: «وانطلاقا من هذه اللوائح، ستجري إدارة فيفا حواراً مباشرا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس فيفا مسبقا».

وكان «فيفا» دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة، تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

ومنح «فيفا» حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كما تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.