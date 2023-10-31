شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو،بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، في ختام البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وشهدت انطلاقة البطولة الاستثنائية مشاركة 1025 لاعباً ولاعبة من 64 دولة، وتتجدد منافسات البطولة الأربعاء بإقامة منافسات المجموعتين «رجال 4 ورجال 5»، بعد أن كانت الانطلاقة بتصفيات المجموعتين «رجال 1 ورجال 3» على فترتين صباحية وفي الفترة المسائية التي شهدت المباريات النهائية والتتويج، وتأهل للدور النهائي اللاعب السعودي إبراهيم بكر «57 سنة».