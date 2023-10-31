شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت أمس الثلاثاء النسخة الثانية من فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن 2023، الذي نظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن خلال من الفترة 27 إلى 31 أكتوبر على أرض ميدان الذيد للهجن.

وعلى مدى 5 أيام، التقى رواد الأصالة من شتى إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية: حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول، التي تنافست على مدى 118 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية، ورصدت لها جوائز قيمة، بالإضافة إلى الرموز 10 رموز، وبلغ قيمة الجوائز والرموز للمهرجان والقرية التراثية أكثر من 6 ملايين درهم.

وشهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، منافسات اليوم الأخير التي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كلم على أرض ميدان الذيد، وتابع المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد، وتم في نهاية المنافسات تتويج الفائزين بأشواط الرموز على مدار أيام المهرجان، وبحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس المهرجان، وبحضور الشيخ محمد بن معضد بن هويدن الكتبي وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وشهدت الرموز المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول الخليج العربي، وفازت «منحاف» لسيف العميمي بناموس الشوط الرئيسي الأول، وكسبت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، وفاز «حساس» لعبد العزيز بن كليب في الشوط الثاني ببندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «غزرة» لعبدالله الدرعي، وفي الشوط الرابع توج بالفوز «الماهر» لعلي المنصوري.

وأسفرت نتائج الفترة الصباحية عن فوز«الثريا» لسالم الكتبي في الشوط الأول، وفازت «حشيمة» لسيف الكتبي بالشوط الثاني، وفاز «معاند» لحمد الكتبي بالشوط الثالث، وفي الشوط الرابع فاز «شمردل» لناصر الجنيبي، وفي الشوط الخامس فازت «وبرة» لمحمد المزروعي، وفازت بالشوط السادس «الحاكمة» لسويدان العامري، وفاز بالشوط السابع «شاهين» لسيف الكتبي، وفي الشوط الثامن فاز «المحيط» لسعد الجنيبي، وفازت بالشوط التاسع «سمحة» لخليفة الشامسي، وفازت بالشوط العاشر «الطيارة» لراشد بن عبيد.

وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل لنادي الشارقة لسباقات الهجن وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقهما لهذا المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على ميدان الذيد.

وأكد بن هويدن أن المهرجان يمثل مكرمة سنوية من صاحب السمو حاكم الشارقة لملاك الهجن، وقال: «نحن لا نشاهد منافسات للهجن فقط، بل ننظر إلى تلاحم واجتماع بين ملاك الهجن، ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يظهر الهدف الرئيسي للمهرجانات كافة».