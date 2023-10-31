شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء«حمراء» سالمين.. مدرب العين يطالب بالعدالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوصل الخميس في قمة دوري أدنوك للمحترفين، مضت بصورة جيدة،بعد مباراة«الزعيم» أمام الإمارات في الجولة الماضية.

وقال شرودر الذي قاد«الزعيم» إلى الصدارة بفارق نقطة عن الوصل:ندرك جيداً أهمية المواجهة والتي سنلتقي فيها فريقاً جيداً بالتأكيد.

وتعليقاً على سؤال حول، إلغاء البطاقة الحمراء للاعب فريق نادي شباب الأهلي سالمين، قال:نعم لقد سمعت بهذا الأمر، غير أنني لا أحب الحديث عن المباريات الأخرى، ولذلك اسمحوا لي أن أتحدث عما حدث في مباراتنا أمام الإمارات، عندما حصل لاعب فريقي على بطاقة حمراء، الأمر الذي انصب في مصلحة المنافس على أرض الملعب، كوننا أكملنا المباراة بعشرة لاعبين، فلم يرتكب بندر الخطأ متعمداً لأنه فعلياً لم ير لاعب الفريق المنافس وعندما اصطدمت قدمه به بدا مصدوماً، ولكن في المباراة الأخرى والتي ألغيت فيها البطاقة الحمراء فالوضع يبدو مختلفاً وهنا لا يوجد أي تعليق لدي سوى القول بأن كرة القدم يجب أن تتسم بالعدالة.

وحول قراءته لفريق نادي الوصل، قال:في اعتقادي أن الوصل فريق جيد وقد تعاقد أخيراً مع لاعبين مميزين في خط الهجوم والوسط والدفاع وقد انتصر على الشارقة وشباب الأهلي ما يعني أنه فريق جيد، لذلك يتوجب علينا أن نكون في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الخميس.

وحول الغيابات المتوقعة عن قائمة فريقه، قال:لا توجد لدينا غيابات تذكر باستثناء بندر الأحبابي الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراتنا الماضية أمام الإمارات.

وحول نفاد التذاكر، قال: من الرائع جداً نفاد التذاكر خلال ساعة من طرحها للبيع، وهذا الأمر مشابه لما حدث في مباراتنا أمام الشارقة ومن الجيد أن نرى جمهور العين إلى جانبنا في جميع المباريات ليقدموا الدعم للفريق في المواجهات المهمة.