شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة بطل «مبارزة الفئات» بـ 36 ميدالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لبطولة الاتحاد المجمعة للمبارزة للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 و17 سنة بجدارة، بعدما فرض سيطرته على المنافسات التي أقيمت على صالة أسماء بنت النعمان في دبي، وحصد 36 ميدالية ملونة بواقع 16 ذهبية و5 فضيات و15 برونزية، وبفارق 25 ميدالية أكثر عن الوصيف الكويت والشارقة الثالث، علماً بأن البطولة هي أولى بطولات اتحاد المبارزة الهادفة لاكتشاف المواهب في أندية الدولة لفائدة المنتخبات الوطنية.

وأسفرت النتائج عن تفوق كبير لنادي الفجيرة على بقية الأندية التي خاضت المنافسات من خلال الفارق الكبير في الحصاد عن نادي الكويت الكويتي صاحب المركز الثاني برصيد 11 ميدالية، والشارقة الثالث بالرصيد نفسه.

وشملت منافسات البطولة 24 مسابقة في الأسلحة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر، جرت على مدى يومين وخاضها 260 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية أبوظبي والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة والشارقة للمرأة وأكاديمية MKFA في دبي، ومركز العين للمبارزة، علاوة على 3 أندية خليجية هي النصر السعودي والكويت وهاوس الكويتيان.

وتوج الفائزين والفائزات موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد المبارزة ولطيفة الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعلي جابر المرزوقي المدير التتنفيذي للاتحاد.