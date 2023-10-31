شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي وعيسى يقودان مباراتين في «أبطال آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين، لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، حيث يدير طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة»، وعلي راشد النعيمي «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان»، وسلطان محمد صالح «حكم رابع»، ومحمد عبد الله حسن، ومحمد أحمد يوسف «حكما الفيديو»، مباراة شاندونغ تايشان الصيني واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة، والمقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر المقبل.

ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه الحكام الدوليون أحمد الراشدي «مساعد أول»، ياسر سبيل «مساعد ثان»، يحيى الملا وحسن المهري «حكما الفيديو»، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونغ كونغ» لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم «حكم فيديو» ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضمن ذات المجموعة، وتقام المباراتان يوم 8 نوفمبر.