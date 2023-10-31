شكرا لقرائتكم خبر عن ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان وعدد من الجهات الأخرى، حيث يعتبر إحدى جولات النسخة الثانية من دوري الإمارات للترايثلون، وتتضمن مسابقات السباحة والجري والدراجات لمسافات الأولمبيك وسبرينت وسوبر سبرينت وجونيور، ويأتي تنظيم الحدث ضمن فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية للعام الحالي لتشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وقدم الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية الدعوة إلى محبي وهواة الرياضات بشكل عام ولاعبين وممارسي رياضة الترايثلون بشكل خاص للمشاركة في الحدث وإثرائه قائلاً: « الحدث مهم حيث إنه أحد نقاط دوري الإمارات للترايثلون لذا نتوقع مشاركات مميزة من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وتعودنا في الإمارة الباسمة على أن تحظى الفعاليات الرياضية المجتمعية بإقبال مميز لاسيما مع حرص المجلس على الاهتمام بأدق التفاصيل في الإدارة والتنظيم».

وأضاف: «مدينة خورفكان رائعة بمعالمها السياحية ومناظرها الخلابة ويستمتع فيها محبو الرياضة دائماً من خلال المشاركة في الفعاليات التي تقام بها، وذلك أحد أهداف المجلس في الترويج السياحي عبر بوابة الرياضة».