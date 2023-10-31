شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة المشرق للبادل تنس تواصل إثارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الجولة قبل الأخيرة من النسخة الافتتاحية من بطولة المشرق للبادل تنس مستويات مشاركة غير مسبوقة من اللاعبين، مما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة البادل في دولة الإمارات، ويشكل احتفاءً بالرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم.

وأُقيمت البطولة على ملاعب الأكاديمية العالمية للبادل في الشارقة، وشهدت مسابقات مكثفة ضمن فئتي UAEPA 100 المفتوحة والناشئين أقل من 16 عاماً.

واختتمت المنافسات المفتوحة فعالياتها بمباراة نهائية مشوقة، حيث حقق الثنائي كلاوديو برو كاساسيكا وخافي بويرتو الفوز بنتيجة 2-1 على كل من سيباستياو ميندونكا وعلي ديواني، ليحصد الفائزان جوائز بقيمة 12 ألف درهم، بينما حصل ثنائي المركز الثاني على 6 آلاف درهم.

وفي فئة الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، نجح مكتوم الكتبي وحمد الكوخردي بالتغلب على يوسف الحمادي وعبدالله العقيلي بنتيجة 2-0.

وقال سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس: «ساهمت المشاركة الاستثنائية والأداء القوي للمشاركين في بطولة المشرق للبادل بتسليط الضوء مجدداً على الإقبال المتزايد على رياضة البادل في دولة الإمارات، كما أكدت هذه الفعالية تفاني لاعبينا والدعم المستمر من مجتمع البادل في الشارقة وجميع أنحاء دولة الإمارات».

وأضاف المري: «يمثل نجاح أول سلسلة من منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة في دولتنا محطة مهمة في رحلة تطور هذه الرياضة على الصعيد المحلي».

وتتجه حالياً بطولة المشرق للبادل نحو اختتام جولات موسمها في مجمع ناس الرياضي بدبي بين 8 و10 ديسمبر المقبل.