شكرا لقرائتكم خبر عن دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين خاصة في ظل قصر الفترة بين اللقاء القادم الخميس، والخسارة القاسية التي تعرض لها«فخر أبوظبي» أمام خورفكان في الجولة الماضية.

وقال دي بور:مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة بالرغم من انها مباراة قوية أمام فريق كبير وقوي وأحد المنافسين على البطولة ويمتلك لاعبين امكانياتهم عالية في كل الخطوط،وخط دفاعه لايمنح المنافسين الحصول على فرص كثيرة لذلك يجب استثمار كل الفرص التي سوف تتوفر لنا في المباراة، كما ان الشارقة لديه خط وسط جيد بقيادة بيانيتش.

وأضاف انه يثق بأن فريقه سيظهر بصورة جيدة ويقدم مباراة قوية من أجل القيام بردة فعل على الخسارة الأخيرة.

وأعلن مدرب الجزيرة غياب عمر تراوري وأبوبكر كمارا بسبب الإصابة وريشارد للإيقاف.