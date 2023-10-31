جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. وجود عربي وسيطرة يابانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء من خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي شهد تواجد ثنائي عربي، وسيطرة من جانب اليانيين على الجوائز.

جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

توج اللاعب سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 لاعب الهلال ومنتخب السعودية يسجل حملات لا تنسى.

حصل كيم مين جاي على جائزة أفضل لاعب آسيوي دولي لهذا العام عن موسمه الناجح للفوز بلقب الدوري الإيطالي في إيطاليا وعرضه المثير للإعجاب مع كوريا الجنوبية وبايرن ميونيخ

حصل الرباعي عمار الجنيبي وكريس بيث وأنطون شيتينين وأشلي بيتشام، على جائزة الحكام الخاصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأدائهم المتميز كحكام مباريات.

سامانثا كير تفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا، لا تزال مهاجمة أستراليا وتشيلسي من بين النجمات البارزات في كرة القدم للسيدات.

كوريو ماتسوكي هو أفضل لاعب شاب في آسيا لهذا العام، تم اختيار كابتن منتخب اليابان تحت 20 عامًا باعتباره اللاعب صاحب المستقبل المشرق في آسيا!

مايكا هامانو تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا (للسيدات) تم تعيين السماء لتكون الحد الأقصى للمهاجم الياباني

حصل المدرب الياباني هاجيمي مورياسو على لقب أفضل مدرب في آسيا للرجال بعد قيادته لليابان في حملة لا تُنسى

شوي كينغشيا تفوز بجائزة أفضل مدربة في آسيا للسيدات.. حصل خبير تكتيك العلاقات العامة في الصين على الجائزة بعد حملة ناجحة شهدت حصول فريق ستيل روسيس على الكأس المرغوبة للمرة التاسعة ليعزز الرقم القياسي!

الإيراني مسلم أولادغوباد هو ملك آسيا على الملاعب الصلبة لعب لاعب خط الوسط الماهر دورًا رئيسيًا في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كرة الصالات.

حصل فريق نادي أستراليا على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التقديرية لكرة القدم الشعبية في الفئة الذهبية

اتحاد غوام لكرة القدم يحصل على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التقديرية لكرة القدم الشعبية في الفئة الفضية

الاتحاد الهندي لكرة القدم لفوزه بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للناشئين في الفئة البرونزية!

تهانينا لاتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم (CAFA) لحصوله على جائزة أفضل اتحاد إقليمي في آسيا لهذا العام!

جائزة أفضل اتحاد آسيوي لهذا العام (الفئة البلاتينية) تذهب إلى الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم!

حصل الاتحاد اللبناني لكرة القدم على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا العام (الفئة الماسية)

حصل اتحاد هونغ كونغ الصيني لكرة القدم على جائزة أفضل اتحاد أعضاء في آسيا لهذا العام (الفئة الذهبية).

جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا العام (فئة روبي) تذهب إلى اتحاد غوام لكرة القدم.