النصر يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك على الاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول بنادي النصر الانتصار بهدف دون مقابل على حساب نظيره فريق الاتفاق، في لقاء جمع الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك سعود، ضمن مباريات دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

النصر يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك:

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 107، ليؤكد تأهل فريقه لربع نهائي كأس خادم الحرمين.

شهدت مباراة النصر والاتفاق بطاقتين حمراويتين على أندرسون تاليسكا بعد ضربه حمدان الشمراني في الدقيقة 45 + 11 من الشوط الاول، والثانية على اللاعب علي هزازي نجم الاتفاق في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

نجح نادي النصر في خطف بطاقة العبور والتأهل لربع نهائي كأس الملك ليكون رابع المتأهلين اليوم بعد أندية الاتحاد والتعاون والشباب، وينجح في خطف البطاقة السابعة لأندية ربع النهائي رفقة أندية الفيصلي والخليج والهلال والتعاون التي تأهلت أمس.