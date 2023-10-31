القنوات الناقلة لمواجهة الغد المرتقبة بين الأهلي وصن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الغد المرتقبة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في تمام الثامنة مساءًا ، لحساب إياب الدور تصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.

ويذاع اللقاء على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

كان لقاء الذهاب الأحد الماضي ، قد انتهى لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.



وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن جاهزية الفريق لخوض مواجهة صن داونز.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».

تقنية الفيديو ..

وقال: «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

وأنهى تصريحاته مشددًا على أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوب منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.