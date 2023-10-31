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كيم مين جاي نجم بايرن ميونيخ يفوز بجائزة أفضل لاعب خارج آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل اللاعب الكوري الجنوبي كيم مين جاي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، على جائزة الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا في عام 2022.

كيم مين جاي يفوز بجائزة أفضل لاعب خارج آسيا

ونشر الحساب الرسمي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "حصل كيم مين جاي على جائزة أفضل لاعب آسيوي دولي لهذا العام عن موسمه الناجح للفوز بلقب في إيطاليا وعرضه المثير للإعجاب مع كوريا الجنوبية وبايرن ميونيخ".

وفي سياق متصل، حصل اللاعب سالم الدوسري لاعب فريق نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2023، بعدما كان في منافسة قوية مع اللاعب القطري المعز علي، والتي أُعلن عنها مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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