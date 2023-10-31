أول تعليق من سالم الدوسري بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق اللاعب السعودي الدولي سالم الدوسري نجم نادي على حصولة على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

تعليق سالم الدوسري بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

يعتبر سالم الدوسري هو سادس لاعب سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، واللاعب الخامس من داخل نادي الهلال تاريخيًا.

وقال سالم الدوسري من على المنصات بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا : "سعيد بفوزي بهذه الجائزة وأشكر الجميع على دعمي، كما وجه الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030".