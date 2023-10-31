ياسر رشاد - القاهرة - توج النجم السعودي الدولي سالم الدوسري، لاعب فريق نادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2023، بعدما كان في منافسة قوية مع اللاعب القطري المعز علي، والتي أُعلن عنها مساء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا 2023

توج سالم الدوسري بالجائزة ليكون اللاعب السعودي السادس الذي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، والخامس من داخل نادي الهلال تاريخيًا.

جدير بالذكر أنه هناك 5 لاعبين سعوديين سبق لهم التتويج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا قبل اللاعب سالم الدوسري، وهم سعيد العويران في عام 1994، ونواف التمياط في عام 2000، وحامد المنتشري في عام 2005، وفي عام 2007 المتألق ياسر القحطاني، وناصر الشمراني في عام 2014.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 لاعب خط وسط السعودية والهلال يسجل حملات لا تنسى”.