الخطيب في مران الأهلي الختامي قبل ملاقاة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في مران الفريق الختامي استعدادًا لملاقاة صن داونز المرتقبة غدًا الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.



وحرص الخطيب على توجيه الدعم المعنوي للاعبي الأحمر والجهاز الفني، قبل مواجهة الغد وتحفيزهم على تعويض الخسارة الماضية وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.

وتعرض الأحمر للخسارة أول أمس الأحد على يد الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد بمدينة بريتوريا.

الاجتماع الفني للمباراة..

وأقيم صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام صن داونز للاتفاق على كافة التجهيزات الخاصة بمباراة الغد المرتقبة.

وأسفر الاجتماع الفني للقاء عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق أيضًا على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة واحدة.