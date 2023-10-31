شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة بالفيديو استعدادا لصن داونز.. والسولية يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادى الاهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه للحديث عن خطة مباراة صن داونز المقرر لها غد، الأربعاء.

وعلي هامش المران واصل عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز فى الثامنة مساء غد، الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.