شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع التجديد لـ شيكابالا على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك التجديد لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء على رأس الأولويات لقوة تأثيره مع الفريق خلال المباريات الماضية رغم تقدم عمره كما أنه أحد الركائز والعناصر الأساسية التى لا غنى عنها في تشكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك بأهمية وجود شيكابالا مع الفريق الأبيض فn الفترة القادمة باعتباره القائد الذى بإمكانه لم شمل الفريق،وإعادته إلى المسار الصحيح بعد الهزة التي تعرض لها على مستوى النتائج مؤخراً.

ويرحب الأباتشى بتجديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة أن يعتبر نادى الزمالك بيته الذى تربى فيه وله الفضل عليه،حيث من المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطوراً جديداً في هذا الملف من خلال عقد جلسة مع الفهد الأسمر للاتفاق على مدة العقد الجديد.

فى سياق متصل بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، في تجهيز تقرير شامل عن الفريق لتقديمه إلى مجلس الإدارة ، خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الفني للفريق ، لمناقشة التقرير، والذى من المقرر أن يتضمن تقييم اللاعبين، ومدى التزامهم سواء في التدريبات أو بتعليمات الجهاز الفني

كما أنه من المنتظر أن يتم مناقشة مدير الكرة في التفاصيل الخاصة بالمستحقات المالية للاعبين و كذلك إن كان تم توقيع عقوبات مالية أو خصومات على بعض اللاعبين .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة للائحة القديمة الخاصة بلاعبى الفريق من ثواب وعقاب ومكافآت مالية وعقوبات فنية وإدارية.