شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر موعد الجمعية العمومية للكيك بوكسينج.. مناقشة 11 بندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، اجتماع الجمعية العمومية العامة للاتحاد يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل 2023 في مقر اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة 11 بندا يخص العملية التنظيمية داخل الاتحاد.

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد على 11 بندا من أبرزهم التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية 2023.

وتبحث الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج على اعتماد خطط النشاط للموسم الرياضي 2023/2024 مع اعتماد استحداث لجان جديدة داخل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، كما يتم الترشح للمناصب الشاغرة داخل الاتحاد.

وتناقش الجمعية العمومية أيضا اعتماد تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتعين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته مع عرض خطة النشاط للموسم الجديد 2023/2024 واعتماد الموازنة الجديدة للموسم الرياضي الجديد.