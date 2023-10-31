شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: "رهان" طارق مصطفى فى تكرار التجربة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادى البنك الاهلى مع طارق مصطفى لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى خلفا لليونانى بابافاسيليو في مهمة صعبة لإنقاذ الفريق مبكرا بعد نتائج سيئة حيث خسر 5 مباريات متتالية في انطلاقة الدورى.

القرار بالاستعانة بطارق مصطفى جاء وفقا لرؤية واضحة ومنطقية من إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، لان نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق له خبرات كبيرة ونجاحات فى مثل الظروف التى يعيشها فريق البنك الأهلى، حيث حقق نجاح كبير مع فريق أوليمبيك اسفى المغربى العام الماضى بعدما انتشل الفريق المغربى من الهبوط وقاده للمركز السابع بعدما كان يقبع فى القاع وتفوق على كبار المغرب الرجاء والوداد والجيش .

المهمة صعبة لان البنك الأهلى بدون رصيد من النقاط فخسر كل مبارياته بالدورى واحرز لاعبوه 3 أهداف فقط ودخل مرماه 10 أهداف ، ويبدأ طارق مصطفى مشواره بمواجهة قوية يوم الاحد المقبل عندما يصطدم بالمصرى البورسعيدى في الجولة السادسة للدورى والوقت ضيق لفعل اى شيء ولكن الظروف ستخدم الجهاز الفني الجديد فى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخب الوطنى، وسيكون أمام طارق ورفاقه فرصة تصحيح الأوضاع لمدة شهر تقريبا حيث يعود للعب يوم 1 ديسمبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا وبعدها الاسماعيلى والجونة.

طارق مصطفى يستطيع تكرار التجربة المغربية في البنك الاهلى والظروف والعوامل للنجاح متوفرة ، بخلاف الإمكانيات المالية والإدارة العقلانية ، هناك قماشة اللاعبين المتميزة بوجود عدد كبير من النجوم والخبرات في صفوف الفريق أبرزهم محمد أبو جبل وأيمن اشرف وإبراهيم حسن وسعيدو سيمبورى وكريم بامبو و أسامة فيصل وأحمد النادرى وقاعود وغيرهم الذين يحتاجون فقط للتركيز والعمل الفني المناسب للتعبير عن قدراتهم وتعويض مافاتهم .