شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضيون يشيدون بمؤتمر رئيس الوزراء في العريش محافظة سيناء.. ويؤكدون: رسالة للعالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بإهتمام عدد كبير من الرياضييون .

أكد عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطني السابق على تأييده التام لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية على حساب مصر.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: أؤكد تأييدنا التام لموقف القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية، والحمد لله على وجود الرئيس السيسي في تلك الفترة لأنه يعرف جيداً كيف تدار الأمور، ومصر لن تفرط فى شبر من سيناء ولا أى شبر من أرضها.

أضاف: زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء اليوم تؤكد على موقف الدولة المصرية، ورفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية، نرحب دائماً بكل إخواننا العرب على أرض مصر الجميع مرحب به ولكن ليس على حساب تصفية القضية الفلسطينية.

أكمل: الغبى هو من يعتقد أنه الأذكى دائماً، الأمور أصبحت واضحة والفلسطينيون مثل المصريين أيضاً يرفضون تصفية قضيتهم ومتمسكون بأرضهم.

كما يرى يرى حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء،رسالة للعالم بأهمية المنطقة و مكانتها فى قلوب جموع الشعب المصرى .

أما ياسر رضوان نجم الأهلى السابق يرى أن هذا المؤتمر يؤكد أهمية أرض الفيروز و إن سيناء من أفضل المواقع التي تحظى بإهتمام الدولة المصرية و تخطيط تطويرها بدأ منذ فترة طويلة .

و أكد رضوان على أهمية المنطقة بالكامل وبداية المشروعات والأعمال داخل المنطقة سواء من بنية تحتية أو إنشاءات جديدة.

كما أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش ان عقد مصطفى مدبولى إلى مؤتمر رئيس الوزراء بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، خطوة كبيرة ورسالة هامة.

وقال بسيونى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيارة مدبولى لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت القيادة ، و لا يستطيع أحد أن يقترب منها ، مضيفا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصرى أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها .

و قال حسنى فى تصريح لـ الخليج 365، أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة سيناء التى يعلم الجميه أهميتها الدينية و السياحية و على كافة المستويات و القطاعات .

فيما يرى عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح، أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش ،رسالة مهمة وقوية تأكيدا على إستمرار تطوير المنطقة.

وقال الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365، إن هذا المؤتمر يؤكد أن سيناء فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية وأن مشروعات تنمية سيناء مستمرة مهما حدث وما يحدث لن يعرقل تطوير سيناء، مشيرا إلى أن إتحاد السلاح بصدد زيارة إلى سيناء من أجل العمل على توسيع قاعدة اللعبة فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مؤتمر رئيس الوزراء أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت أهمية كبرى فى سبيل تطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجي التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض".