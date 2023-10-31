شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الاسكواش.. احتياطى مصر من الذهب فى حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم تحول إلى واقع بدخول لعبة الاسكواش بشكل رسمي إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، وباعتبار مصر صاحبة تجربة رائدة في اللعبة، كللها تتويج الأبطال المصريين على عرش اللعبة والتصنيف العالمي وصيد الألقاب الدولية.

وبحلول عام 2028 ستكون مصر بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في اللعبة لتضمن تربعها على عرش الاسكواش العالمي وحصد ميداليات أولمبية، وهو ما يتطلب وجود قاعدة ناشئين على مستوى عالي من التميز وهو ما بدأت تظهر بوادره في الفترة الأخيرة.

حققت البطلة الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسيا لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الإطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير.

ليس هذا فقط، بل نجحت البطلة الصغيرة أيضاً في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئات لنسختين متتاليتين بعد تتويجها مؤخراً في أستراليا مع منتخب الناشئات وكذلك في المنافسات الفردية.

دخل البطل المصري الواعد محمد زكريا التاريخ في لعبة الاسكواش، بعد تتويجه بلقب بطولة LA، ليصبح أصغر فائز على الإطلاق ببطولة PSA، وأظهر المصري، الذي يبلغ 16 عامًا، إمكانياته الكبيرة في كاليفورنيا، ما أدى إلى عودة قوية للتغلب على المصنف الأول بأمريكا على أرضه أندرو دوجلاس 3-2.

محمد زكريا كان قد نجح أيضاً في حصد وصافة بطولة العالم للناشئين التي أقيمت باستراليا.

نجح منتخب مصر لناشئات الاسكواش فى الدفاع عن لقبه بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0، ويضم منتخب الناشئات 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.

وتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 28 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و14 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

نجحت البعثة المصرية في تحقيق 5 ميداليات خلال المنافسات الفردية، في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت مؤخراً باستراليا، حيث توجت أمينة عرفي بالميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي، وتوج محمد زكريا بالميدالية الفضية، وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات.