شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أوسوريو فى يد "سليمان والسيد".. قرارت مهمة فى اجتماع مجلس الإدارة الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية رفض مجلس الزمالك اتخاذ أى قرارات بشأن المدير الفنى الكولومبى أوسوريو، والإعلان عن جميع القرارات التى تم اتخاذها فى أول اجتماع للمجلس بشكل رسمي داخل مقر القلعة البيضاء، وأبرزها:

توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في انتخابات النادي.

- تعيين المهندس هشام نصر -نائب رئيس النادي- للقيام بمهام المدير التنفيذي بدون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي.

- تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن.

- تعيين الدكتور عبد الله جورج عضو النادي مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع بدون أي مقابل.

- تعيين المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشًارا للنادي ومشرفا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع بدون أي مقابل.

- تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم، ولهما الحق في الاستعانة بمن يروا من داخل المجلس أو خارجه.

- تكليف هاني شكري وأحمد خالد حسانين عضوي المجلس لإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي وعرض النتائج على مجلس الإدارة.

- تكليف المهندس هاني برزي عضو مجلس الإدارة بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس فور الانتهاء منه والاستعانة بمن يشاء.

- تكليف الكابتن هشام نصر ونيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

- تشكيل الأجهزة الفنية لـ ألعاب الصالات:

تعيين الكابتن حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- تعيين كابتن أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

- تعيين الكابتن طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

مصير أوسوريو في يد "سليمان والسيد"

كما رفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني، للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1، ولكن هذا الملف أصبح حاليا في يد "أحمد سليمان وحسين السيد".